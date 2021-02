Scheidsrechter Bert Put is door het Referee Department aangesteld om het duel tussen KRC Genk en Beerschot (zondag om 18.15u) in goede banen te leiden. Put wordt bijgestaan door lijnrechters Jo De Weirdt en Philippe Vandecauter. Jordy Vermeire is vierde ref, Lothar D’Hondt is de man in het busje.