Elise Mertens treedt in de voetsporen van Kim Clijsters met zege op Australian Open: “Dubbelspel is gewoon minder stresserend”

De tweede grand slam-titel voor Elise Mertens en Aryna Sabalenka in het dubbelspel is meteen ook de laatste. De 22-jarige Wit-Russische wil in de drie resterende majors van het jaar voluit haar kans wagen als enkelspeelster. Mertens moet dus op zoek naar een nieuwe dubbelpartner, maar wordt na Kim Clijsters wel de tweede Belgische nummer 1 op de mondiale dubbelranking.