De wedstrijd in Beerschot kostte eerder op het seizoen het hoofd van Hannes Wolf. De 5-2 nederlaag in september was de fatale druppel voor de Duitser, die na 5 op 15 mocht beschikken. John van den Brom zit zondag - ondanks de 5 op 24 - nog op de bank bij KRC Genk. Als de Nederlander zondag gladiolen wil in plaats van een mogelijke dood, pakt hij best drie punten. Volg de match hier live vanaf 18u15.