Hartjeswandeling in Vechmaal steunt Een Hart voor Limburg

Jong en oud blijven nog tot zondag in valentijnsstemming met de ‘hartjeswandeling’ in Vechmaal. — © FrMi

Nog tot en met zondag (21 februari) kan je samen met je geliefde, gezin of bubbel genieten van de ‘hartjeswandeling’ in Vechmaal. Tegelijk kan je met deze hartverwarmende actie van de gemeente Een Hart voor Limburg steunen.

De hartjeswandeling is een wandeling van ongeveer 3 km die start en eindigt aan Herberg De Horne, aan het grote hart van de gemeente. Van daaruit volg je de hartjes-bewegwijzering. “Met deze gemeentelijke actie doe we mee aan ROND-JE Limburg, een bewegingsinitiatief van Een Hart voor Limburg dat zich al 15 jaar inzet voor kwetsbare kinderen en jongeren in onze provincie”, legt Katleen Houben van de sportdienst uit. “Je kan je groot hart laten zien door de QR-code aan het startpunt te scannen en een bedrag naar keuze te doneren. Maar een donatie is niet verplicht.”

Beloning

Ook aan de kinderen werd gedacht. “Tijdens de wandeling zal je tien prentjes van animatie- of sprookjesfiguren tegenkomen”, gaat Katleen Houben verder. “Als je erin slaagt om vijf figuurtjes te onthouden, krijg je een zakje snoephartjes cadeau van de gemeente. Je stuurt de namen van deze figuurtjes en een foto van de afgelegde hartjeswandeling met de Strava-app door via een Messenger-bericht naar Gemeentebestuur Heers. Vergeet zeker niet je naam en adres te vermelden, want na de krokusvakantie komen we de beloning aan huis leveren. Het doet ons veel deugd om te zien hoeveel mensen onze hartjeswandeling tot nu toe al hebben afgelegd.”