Leopoldsburg

In het derde weekend van maart was straat.net gepland. Momenteel ziet het er nog niet naar uit dat de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus snel zullen versoepelen. Hierdoor kan er als groep samen geen zwerfvuil opgeruimd worden. Daarom is beslist het opruimweekend te verplaatsen naar september 2021. Staf Boons