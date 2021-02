Steven Van Gucht: “Opnieuw stijging te verwachten, maar vaccins doen hun werk”

Tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum heeft viroloog Steven Van Gucht benadrukt dat de ongerustheid over het AstraZeneca-vaccin niet nodig is. Wat betreft de cijfers zitten we nog steeds op een plateaufase, maar er is wel hoopvol nieuws uit de woonzorgcentra.

“De besmettingscijfers, de ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens zijn opnieuw gedaald op weekbasis, maar het aantal patiënten op intensieve zorg lijkt echter niet meer te dalen”, zo verklaarde Steven Van Gucht van Sciensano vrijdagvoormiddag op de persconferentie. “En de cijfers van de laatste dagen geven aan dat we binnen enkele dagen opnieuw een stijging kunnen verwachten. De plateaufase in ons land houdt dus nog altijd aan. Gezien de scholen, de kappers en de winkels open zijn en de winter nog altijd in het land is, is dat geen slechte prestatie, maar het fragiele evenwicht blijft. We hebben nu geduld en volharding nodig om ons aan de maatregelen te blijven houden. Dat is moeilijk, maar hou vol. Geduld zal lonen”, sprak de viroloog iedereen moed in.

Met de komst van het vaccin is er natuurlijk reden om optimistisch te zijn. “Met het vaccin hebben we een machtige bondgenoot erbij”, zo verklaarde Van Gucht. “In de woonzorgcentra merken we dat de inentingen hun eerste goede werk beginnen te doen. Alle parameters - besmettingen, ziekenhuisopnames, uitbraken, overlijdens - dalen momenteel in onze woonzorgcentra. Het aantal nieuwe besmettingen daalde de voorbije week in de Vlaamse rusthuizen van 4,5 naar 2,9 per 1.000 inwoners en maar 12 procent van de Vlaamse woonzorgcentra rapporteert nu nog minstens één besmetting. Vorige week waren dat er nog 14 procent. Ook grote uitbraken zijn zeldzaam: nu nog in 3 procent van Vlaamse woonzorgcentra, tegenover 5 procent in de week ervoor. Ook het aantal ziekenhuisopnames vanuit rusthuizen is in één week tijd met 29 procent gedaald. Tot slot daalt ook het aantal overlijdens: in de voorbije week zijn 146 bewoners gestorven, tegenover 158 de week ervoor”, rekende Van Gucht.

AstraZeneca

Tot slot gaf Steven Van Gucht nog een woordje uitleg bij de ongerustheid over het vaccin van AstraZeneca. “We krijgen vaak berichten van ongeruste mensen dat het vaccin minder goed zou werken dan dat van Pfizer of Moderna. Maar we kunnen ten stelligste ontkrachten dat het vaccin van AstraZeneca minderwaardig zou zijn. Er is geen enkele indicatie dat het vaccin niet zou beschermen tegen ernstige klachten en dat is toch de belangrijkste reden voor het vaccineren want zo komen de mensen niet meer in het ziekenhuis terecht.”

