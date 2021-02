Een nieuwe ‘Dunk des Doods? Deze basketter kwam, zag en overwon reus van 2m25 (!)

Dunken over een ‘7-footer’. Het is quasi het ultieme voor menig basketbalspeler. NBA-icoon Vince Carter deed het ooit tijdens de Olympische Spelen en wordt nu nog aangesproken over zijn ‘Dunk des Doods’. Maar wat dacht u van deze snoeiharde dunk van Bryce Wills? De 20-jarige speler van Stanford University keek tijdens een wedstrijd tegen Washington (79-61-zege) recht in de ogen van de 2m25 lange Riley Sorn en ging op en over zijn tegenstander. Tot jolijt van zijn ploegmaats. “Zelfs met een trampoline zou ik zo hoog niet kunnen springen”, reageerde zijn coach Jerod Haase.