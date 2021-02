Delhaize maakt soep van restjes groenten

Supermarktketen Delhaize lanceert vijf soorten soep, volledig gemaakt van groenterestjes bij de boeren. Ook zal de soep verpakt worden in glazen flessen. Delhaize hoopt zo om jaarlijks 90 ton groenten te redden van de afvalberg.

Volgens de supermarktketen bereikt een derde van alle geteelde groenten nooit de winkel, laat staan het bord van de consument. Om die verspilling tegen te gaan, wil Delhaize de overschotten herwerken tot soep. Zo gaan verschillende Belgische producenten hun onverkochte of onverkoopbare groenten aan Delhaize leveren, die ze laat verwerken tot vijf soorten verse soep: knolseldersoep, preisoep, witte koolsoep, broccolisoep en tomatensoep met basilicum.

Als het project in de smaak valt bij de consument, zullen er nog meer soepen toegevoegd worden aan het versassortiment. Delhaize hoopt alvast om 225.000 liter per jaar te verkopen of om zo’n 90 ton groenten van de afvalberg te redden.

De soepen zitten in een glazen fles van 75 cl en worden verkocht aan 2,49 euro per fles. De klant kan deze soepen in de fruit & groenteafdeling van Delhaize vinden. (lla)