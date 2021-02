34 overlijdens na vaccinatie, maar geen oorzakelijk verband

LEES OOK. Rosa (83) kreeg vaccin maar stierf drie weken later aan Covid-19

Sinds de start van de vaccinatiecampagne werden er in ons land 883 meldingen van bijwerkingen geregistreerd. 182 van die meldingen werden als ernstig beschouwd, al gaat het volgens het FAGG meestal om “gekende bijwerkingen die doorgaans binnen een paar dagen na vaccinatie verdwijnen”. Ook registreerde het FAGG 34 overlijdens na vaccinatie. “In een aantal gevallen was de overledene besmet met Covid-19”, zegt Ann Eeckhout, woordvoerster van het FAGG. “We willen wel nog eens extra benadrukken dat iemand die een vaccin krijgt niet onmiddellijk beschermd is. Het lichaam heeft enkele weken nodig om die bescherming op te bouwen.” Of er bij de 34 sterfgevallen ergens een link is tussen het overlijden en het toedienen van het vaccin? “Er is tot nu toe geen formeel oorzakelijk verband vastgesteld tussen de gemelde overlijdens en het Covid-19-vaccin”, zegt Eeckhout. Het FAGG heeft ook nog geen meldingen gekregen van gevaccineerde personen die overleden zijn nadat het vaccin al zijn volledige werkzaamheid had.

