KLJ Vlijtingen levert 227 bierpakketten coronaproof aan huis

De jaarlijkse bieravond van de KLJ Vlijtingen kon dan wel niet doorgaan, maar in de plaats kwamen ze op het idee om dan maar de bierpakketten aan huis te gaan leveren. Op zaterdag 13 februari heeft de leiding met vijf auto’s rondgereden en tegen 13.00 uur was het grootste deel van de 227 pakketten coronaproof geleverd. Het merendeel van de bestellingen was uiteraard voor Vlijtingen, maar er waren ook pakketjes die hun weg vonden naar Kortessem en zelfs tot in Heusden-Zolder!De leiding hoopt volgend jaar weer hun bieravond te kunnen organiseren in de voetbalkantine van Vlijtingen VV, maar ze sluiten ook niet helemaal uit om ook nog pakketten aan huis te leveren gezien het gigantische succes van dit jaar. De opbrengst gaat gebruikt worden voor hun zomerkamp. Als kers op de taart werd er ’s avonds een livestream uitgezonden van een DJ-set vanuit een toch wel zeer speciale locatie, nl. de kerk van Vlijtingen en bereikten hierbij zo’n 1500 kijkers!