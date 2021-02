Op carnavalszondag werd er een carnawandeltocht georganiseerd: een tocht van ongeveer 7 kilometer langs de mooiste plekjes in Kanne, volledig volgens de coronamaatregelen. Bovendien was er een prijs voor de best verklede wandelaar en die prijs ging naar de familie Janssen. Op het einde van de wandeling wachtte er nog een heerlijke hamburger voor iedere deelnemer.Deze eerste editie van Coronaval in Kanne was een schot in de roos. Meer dan 150 wandelaars namen deel aan de wandeling. Maar in Kanne hopen ze volgend jaar toch opnieuw carnaval te vieren zoals ze dat gewoon zijn daar te vieren.