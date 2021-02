Bisdom Hasselt schenkt materiaal voor dak- en thuisloze Limburgers aan CAW Limburg

Dit beschermingsmateriaal verdeelt het CAW verder onder dak- en thuisloze Limburgers via het Limburgs Steunpunt Straathoekwerk, Cabrio, Housing First en de contacten met de OCMW’s. CAW Limburg bedankt Bisdom Hasselt voor de schenking. Het vicariaat diaconie en Caritas van het bisdom Hasselt staat in voor de hulp aan de gemeenschap. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg is er voor iedereen met een welzijnsvraag en in het bijzonder voor de meest kwetsbare Limburgers. Het CAW wil mensen terug verbinding laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Het CAW versterkt welzijn.Op de foto: (links) Frank Deloffer, bisschoppelijk gedelegeerde voor de diaconie en caritas; (rechts) Johan Huygen, operationeel directeur CAW Limburg.