Louisa viert haar 100ste verjaardag in Corsala

Een groot feest ging jammer genoeg niet, maar ze werd wel op een leuke manier in de bloemetjes gezet en kreeg een heleboel kaartjes van vrienden en kennissen. Ook haar dochter kwam langs om deze speciale dag met haar te vieren en burgemeester Thomas Vints bracht een gesigneerde foto van de koning en de koningin, speciaal voor Louisa. Echte toekomstplannen heeft ze niet, ze laat het leven op haar afkomen en ziet wel hoe het loopt, maar het belangrijkste voor Louisa is om goed overeen te komen met iedereen. Dat maakt haar gelukkig. Daarnaast zou ze graag zoals haar twee andere zussen ouder dan 100 jaar willen worden! Haar oudste zus Emma vierde in 2012 haar 100ste verjaardag in Corsala en zus Maria deed dat haar na in 2014. Haar jongste zus Thérèse (met haar op de foto) die met haar in Corsala verblijft, gaat richting 100 want zij wordt dit jaar 95. Verder maakt ze nog elke dag haar bed op met kussens en dekentjes en houdt ze van een relaxatiebad met veel bubbels en schuim. Met een Leffe maak je haar ook altijd blij. Kortom, Louisa is een heel kokette en nette vrouw die geniet van de kleine dingen in het leven!