De Hazelaar in Kolderbos verzorgt zijn klanten

De Genkse dienstencentra voor senioren werden héél hard getroffen door de coronapandemie. De meeste bezoekers behoren immers tot de risicogroep en zowat alle activiteiten werden voor onbepaalde tijd opgeschort. Tijdens de eerste lockdown belden de medewerkers van de dienstencentra met hun regelmatige bezoekers, duizenden telefoontjes waren dat.Zo’n telefoongesprek is wel leuk, maar elkaar écht ontmoeten is toch nog heel wat beter. Zo werkten de medewerkers van de afzonderlijke dienstencentra enkele ideeën uit. Die van Kolderbos brengen een haagbezoek aan de senioren die vroeger kwamen eten in de Hazelaar of die er een groot deel van de dag doorbrachten. Zo’n haagbezoek respecteert de afstand, maar zorgt toch ook voor menselijk contact. Je kan een gesprek voeren, elkaar zien en op elkaar reageren.Maar deze medewerkers posten ook regelmatig een brief met informatie, een kruiswoordraadsel, rebussen, gedichtjes en noem maar op bij de senioren die vroeger deelnamen aan de verschillende activiteiten van het dienstencentrum maar ook bij de vrijwilligers. Brigitte en Marleen doen hun ronde met de fiets en zo ontmoeten ze regelmatig hun senioren. Op een week leggen ze zo’n 120 km af en bezorgen 200 à 300 brieven. Hun vierde ronde tijdens deze tweede lockdown viel samen met Valentijn. De warme en positieve reacties van hun ‘klanten’ zijn hun grootste beloning, want daar doen ze het uiteindelijk voor.Wie zich eenzaam voelt en ook graag een briefje of een bezoekje zou krijgen kan eens gaan kijken op www.genk.be/genkhelpt, een mailtje sturen naar genkhelpt@genk.be of bellen naar 089/653600 en vragen naar ‘Genk helpt’.