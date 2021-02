Doe es Genk: 20.000 euro voor Vincentius Genk

In de loop van november kregen alle Genkenaren een geschenkcheque van 45 euro in hun brievenbus, een initiatief van de stad Genk om haar inwoners en haar lokale economie in deze coronatijd een steuntje te geven.Een geweldig initiatief maar er waren ook Genkenaren die dachten: ‘Voor mij valt het gelukkig allemaal nogal mee en er zijn mensen die dat meer nodig hebben dan ik’. Rotaryclub Genk-Noord speelde hierop in en vroeg aan deze doelgroep om die 45 euro (of meer) over te schrijven op de rekening van de Vincentiusvereniging.Dit sloeg aan en de actie leverde tot eind december niet minder dan 22.100 euro op, waarvan het grootste deel naar de werking van Vincentius in Genk en Zutendaal gaat; een percentage gaat naar de Vincentius Nationaal. Daarmee wordt ongeveer het bedrag bereikt dat het golftoernooi jaarlijks opbracht. Clubvoorzitter Ingrid Foerier, commissievoorzitter Ingrid Buczko en initiatiefnemer Jos Freson zijn trots op het teamwerk dat hun leden samen met de vrienden van Vincentius verricht hebben en vermelden fijntjes dat de actie nog steeds voortloopt. Wie minimum 40 euro overschrijft op het rekeningnummer van Vincentius (BE02 3100 3593 3940) en daarbij vermeldt: 705 Vincentius Genk, levert een bijdrage om de armoede in Genk en Zutendaal te bestrijden en krijgt ook nog eens een fiscaal attest.