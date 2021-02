Van Parijs tot… Zandhoven: Tom Boonen gaat nu ook een exclusief Nederlandse automerk verkopen

Tom Boonen is overgeschakeld van Donkervoort-bezitter en -liefhebber naar dealer. Hij heeft al jaren een Donkervoort D8 GTO-RS, maar nu verwelkomt hij in het Kempense Zandhoven andere liefhebbers en kopers bij zijn bedrijf Iconic Cars. Dat maakte de ex-wereldkampioen bekend via een persbericht.

Het bedrijf was al gespecialiseerd in ultra-exclusieve auto’s, waar de Donkervoorts vanaf nu deel van uitmaken. Bij Iconic Cars kunnen nieuwe en gebruikte Donkervoorts worden aangeschaft. Bovendien fungeert het bedrijf als hub voor onderhoud, upgrades en reparaties; vanaf de officiële dealer voor België worden de auto’s getransporteerd naar Lelystad.

Het bedrijf van de wielerlegende is de zesde officiële Donkervoort-dealer in Europa. De andere vijf zijn het hoofdkwartier in Lelystad, plus dealers in Parijs, München, Düsseldorf en Genève.

“Ik heb nu een aantal jaren een Donkervoort en ik geloof in dit merk. Niemand anders maakt een auto die je zo betrekt bij het rijden en zo direct is als een Donkervoort,” zegt Boonen. “Om de officiële dealer voor België te worden is een enorme eer en we kunnen niet wachten om het enthousiasme verder uit te dragen.”

