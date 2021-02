Harry gaat in zelfisolatie: prins wil snel terug kunnen keren naar Verenigd Koninkrijk als er iets zou gebeuren met opa Philip

Bron: The Mirror

Prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth, ligt al enkele dagen in het ziekenhuis. Het zou niet gaan om een spoedopname, maar toch neemt prins Harry al enkele voorzorgsmaatregelen voor als de toestand van zijn grootvader zou verslechteren.

De 99-jarige hertog van Edinburgh werd woensdag opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. “Uit voorzorg”, zo luidde de officiële mededeling. Omdat hij zich niet zo goed voelde. Volgens een woordvoerder van Buckingham Palace zou het niet om Covid-19 gaan en zou de prins nog zelf naar het ziekenhuis zijn gereden. “Het gaat dus niet om een spoedopname.”

Toch heeft kleinzoon Harry, die sinds de veelbesproken Megxit in de Verenigde Staten woont, al geregeld dat hij vanuit Californië met een privejet naar het Verenigd Koninkrijk kan vliegen als er iets met Philip zou gebeuren. De prins wil ook “regelmatig geïnformeerd” worden over de gezondheidstoestand van zijn opa, aldus de Britse krant The Mirror.

Harry is nu ook samen met zijn echtgenote Meghan Markle en hun zoontje Archie in zelfisolatie gegaan, zodat hij meteen zou kunnen vertrekken moest dat nodig zijn. Zowel voor zijn vertrek uit de Verenigde Staten als bij zijn aankomst in het Verenigde Koninkrijk zal de prins op het coronavirus worden getest.

De Verenigde Staten en Spanje zijn de volgende twee landen die vermoedelijk toegevoegd zullen worden aan de “rode lijst” met landen waarvan reizigers eerst in hotelquarantaine moeten alvorens ze het Verenigd Koninkrijk binnenmogen. Dat zal echter niet het geval zijn voor Harry, aangezien er voor leden van de koninklijke familie een uitzondering op die regel gemaakt werd. Een uitzondering die ook nog zou gelden voor Harry, die door de Megxit zijn koninklijke privileges heeft afgestaan.

Of zijn echtgenote Meghan Markle, die nu vijf maanden zwanger is van hun tweede kindje samen, ook mee zal reizen, is nog niet bekend. (mtm)