Montblanc heeft nieuwe creatief directeur

Nicolas Baretzki, CEO van Montblanc, benoemt Marco Tomasetta tot creatief directeur van het Duitse modehuis. Tomasetta gaat officieel van start op 1 maart 2021.

“We zijn erg opgetogen over de komst van Tomasetta”, zegt Baretzki. “Zijn creativiteit, leiderschap en visie zullen Montblanc naar een hoger niveau tillen. Hij is een echte innovator die altijd oog heeft voor vakmanschap en tijdloze ontwerpen: hij staat voor dezelfde waarden als Montblanc. We kijken er erg naar uit om samen te werken met hem.” De CEO benadrukt dat ze het DNA van het Duitse modehuis willen behouden maar dat ze tegelijk hun grenzen willen verleggen met ontwerpen, die zowel de bestaande als nieuwe klanten kunnen bekoren.

Ook Tomasetta kijkt uit naar de samenwerking. “Het merk heeft zo’n rijke geschiedenis en focust zich altijd op de functionaliteit van hun ontwerpen. Dat Montblanc klassieke visies combineert met vooruitstrevende designs heeft mij altijd al aangetrokken.”

Marco Tomasetta was voorheen aan de slag bij gerenommeerde modehuizen als Prada, Chloé en Louis Vuitton. Voor zijn start bij Montblanc, was Tomasetta ‘Creative Design Director Men’s and Women’s Leather Goods’ bij Givenchy.

(lla)