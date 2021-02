“De leerlingen van de basisschool worden getest in Bree”, aldus burgemeester Brouns. — © patrick brebels

Kinrooi/bree

Nadat er donderdag nog goed nieuws kwam van de buitenschoolse opvang ’t Speelnestje, waar niemand meer besmet bleek, is het opnieuw bang afwachten op het resultaat van tests: vrijdag worden de kleuters van De Maaskei in Ophoven verwacht in De Schans.