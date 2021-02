Belgisch model Rose Bertram bevallen van dochtertje

Het Belgische model Rose Bertram, die samen is met de Nederlandse voetballer Gregory van der Wiel, is bevallen van een dochtertje. Dat maakte de 26-jarige Bertram zelf bekend op Instagram.

Bertram, die bijna 900.000 volgers heeft op Instagram, plaatste donderdag twee foto’s online. Eentje van 18 februari 2021 en eentje van 24 februari 2018: de geboortedagen van de twee dochtertjes die ze samen heeft met de Nederlandse voetballer. “We hebben het weer geflikt”, zo schreef Bertram bij de beelden. “De twee meest magische dagen van ons leven.”

Het Belgische model maakte haar zwangerschap in oktober - opnieuw via Instagram - bekend. “Ik kon het niet langer voor me houden”, luidde het toen. “Zo blij dat Naleya een grote zus wordt. Er is niets mooier en specialer dan een nieuw leven creëren.” (mtm)