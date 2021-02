Corona-uitbraak bij Club Brugge kan play-offs op de helling zetten, blauw-zwart werd ‘gegijzeld’ in Oekraïens hotel

Na een memorabele trip naar Oekraïne ondergaan de spelers van Club Brugge vandaag een nieuwe coronatest. Mats Rits werd in Kiev “ontmaskerd” als vijfde positieve geval, al zijn er twijfels of hij wel echt positief is. Indien er vandaag twee bijkomende slachtoffers vallen, kan Club zijn wedstrijd van maandag tegen OHL uitstellen. Theoretisch komt dan ook de start van de play-offs in gevaar.