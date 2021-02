Defensie zet in 2021 1.226 militairen in voor operaties in binnen- en buitenland. Tot september 254 voor de binnenlandse bewaking van terreurgevoelige plekken, de rest in het buitenland. Al is ‘klassieker’ Afghanistan niet duidelijk. De NAVO-ministers hebben een beslissing daarover donderdagnamiddag uitgesteld.