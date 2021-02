Dertien nieuwe coaches werden dit seizoen al aangesteld in de Jupiler Pro League. Vaak met weinig effect. Bij wielrenners is een trainerswissel zeldzamer. Zo deed Jasper Stuyven tot deze winter twaalf jaar lang beroep op Peltenaar Danny Stevens. Ook Greg Van Avermaet werkte een decennium met Max Testa. Tot nu. “Elke nieuwe prikkel is een stap voorwaarts, maar je legt je lot wel in handen van iemand die je nauwelijks kent.”