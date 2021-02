Hamont-Achel

De familie van Rosa Bas (83) ging op enkele weken van euforie in rouw. Op 14 januari kreeg Rosa in rusthuis Aan de Beverdijk in Hamont-Achel haar vaccin, drie weken later stierf ze aan Covid-19. “Ze was nog zo blij met die eerste prik, maar toen sloeg het virus keihard toe”, zegt haar dochter.