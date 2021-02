Misschien is het ogenblik gekomen om Cyriel Dessers eens een basisplaats te gunnen ten nadele van Onuachu. Een gedwongen retraite kan louterend werken. — © BELGA

KRC GENK

John van den Brom zit tegen Beerschot nog op de bank bij KRC Genk. Terecht, volgens ons. Ondanks de 5 op 24. Maar als de Nederlander zondag gladiolen wil in plaats van een mogelijke dood, pakt hij best drie punten. Dat beseft hij zelf ook wel, nemen we aan.