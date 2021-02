Demoet met twee goals verschil winnen in Schotland. Hallo, Lamkel Zé? — © Isosport

Europa League

Zeg nu nog eens dat Vercauteren het spektakel niet verzorgt. Antwerp scoorde driemaal tegen het (zogezegd) defensief sterke Rangers. Het enige euvel is dat de Schotten er nog één meer maakten. Nu wordt het in Glasgow wel héél lastig. De Great Old moet er met twee goals verschil winnen. Hallo, Lamkel Zé?