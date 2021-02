Guy en Christina Toussein van Dierenpension Krieckaert met twee opgevangen fokteefjes die binnenkort via adoptie een nieuwe warme thuis krijgen. — © Johnny Geurts

Lanaken

Tientallen fokteefjes zijn gered van een spuitje nadat hun kwekerij de deuren had gesloten. De vereniging ‘Tierhilfe-Belgien’ uit Lanaken, die opkomt tegen broodfok, en dierenpension ‘De Krieckaert’ in Gellik sloegen hiervoor de handen in elkaar.