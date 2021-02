Zondag gaat Junior Pius (25) met STVV op bezoek bij moederclub Antwerp. Of hij zal spelen, is twijfelachtig, maar vast staat dat de Nigeriaan nooit opgeeft. Dat deed hij niet toen hij vorig jaar zijn zwangere zus verloor, en evenmin toen hij de kruisbanden van zijn knieën afscheurde. “Mijn mentale kracht is mijn sterkste wapen.”