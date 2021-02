Limburgse hoteluitbater ziet dat skipistes leeg blijven in Oostenrijk

Normaal gezien trekken heel wat Limburgers tijdens de krokusvakantie naar wintersportgebieden, maar die zien er vandaag doods uit. De coronamaatregelen zijn er streng. In Oostenrijk mogen enkel inwoners en professionele skiërs op de pistes en die moeten een negatieve coronatest voorleggen. De Hasseltse Caroline Knapen runt in Oostenrijk een hotel en in de winter is haar hotel normaal volgeboekt. De Limburgse ziet de situatie met lede ogen aan. In mei hoopt ze opnieuw gasten te mogen ontvangen.