Geen vaccins, geen versoepelingen: coronamaatregelen blijven van kracht tot paasvakantie

Geen vaccins, dat betekent dat ook de tijd nog niet rijp is voor versoepelingen. Nog zeker tot de paasvakantie blijven de huidige maatregelen best van kracht. Dat vindt ook biostatisticus Geert Molenberghs. Vooral omdat de Britse variant, die 50 procent besmettelijker is, nu verantwoordelijk is voor de helft van de besmettingen. En dat zien we ook in de cijfers. Die zijn in Limburg alweer twee dagen na elkaar aan het stijgen. Het aantal besmettingen klimt van 759 maandag en 764 dinsdag naar 797 gisteren.