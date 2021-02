Oproep: nabestaanden van coronaslachtoffers krijgen gedenkteken van gemeente

“Om alle slachtoffers te herdenken, voorzien we in het centrum van onze gemeente een gedenkplaat in cortenstaal. Daar wordt dan een gedicht in uitgeslepen”, zo licht burgemeester Dries Deferm (CD&V) de plannen toe. “Van datzelfde materiaal gaan we ook een gedenkteken maken voor ieder slachtoffer uit onze gemeente. Dat wordt de eerste letter van de naam van het slachtoffer. Dit gedenkteken laten we dan in een mooie doosje samen met het gedicht aan de nabestaanden bezorgen. Maar daarvoor hebben we ook hun medewerking nodig. Vandaar onze warme oproep aan de families van slachtoffers om zich te melden”, zo legt schepen Miet Bessemans (CD&V) uit. len

Nabestaanden kunnen contact opnemen met de dienst Vrije Tijd van de gemeente Nieuwerkerken, telefoon 011 48 03 66, e-mail vrijetijd@nieuwerkerken.be, en dat uiterlijk tegen 1 maart.