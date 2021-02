Lommel/Leopoldsburg

Dierenasiel Het Blauwe Kruis in Lommel is gestart met een inzamelactie voor de verzorging van katje Scar. Het dier kon dinsdagavond ontsnappen uit de dodelijke brand in Leopoldsburg, en wordt nu verzorgd in een opvanggezin. “Het is de laatste tastbare herinnering aan Hailey.”