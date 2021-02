Een droom die in vervulling gaat. Zo beleeft Ajay Mitchell zijn eerste dagen als Belgian Lion. Omdat Vrenz Bleijenbergh in quarantaine moest, mocht de 18-jarige spelverdeler van Hubo Limburg United maandag in extremis mee op het vliegtuig naar Litouwen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Denemarken en Tsjechië. “Dit is een geweldige ervaring.”