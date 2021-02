Alle WorldTour-teams present voor jubileumeditie Dwars door Vlaanderen, ook sterk deelnemersveld bij vrouwen

Na de annulatie van vorig jaar vindt op woensdag 31 maart opnieuw Dwars door Vlaanderen plaats. Dit jaar strijden alle 19 UCI WorldTeams en 6 UCI ProTeams voor de hoogste ereplaats in de 75e editie van de voorjaarsklassieker. De winnaar van de meest recente editie in 2019, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), heeft alvast laten weten in Roeselare van de partij te zijn.