Hein Vanhaezebrouck ziet Gentse ziekenboeg leegstromen: “Vier of vijf wissels kunnen nu ook”

Hein Vanhaezebrouck is een tevreden man, want er zouden binnenkort wel eens positieve selectieproblemen gemeld kunnen worden in de Ghelamco Arena. Zo zou naast Vadis Odjidja en Tarik Tissoudali warempel ook Giorgi Chakvetadze stilaan opnieuw in aanmerking komen voor het grote werk: “Voor hem persoonlijk is die match bij de beloften wel goed, zeker door de twijfel over die blessure”, aldus de Gentse coach die wel man en paard noemt. “Men overdrijft nogal in de manier waarop men hem omringt. Ja, dat komt vooral van zijn entourage.”