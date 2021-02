Krijgen Nederlanders binnenkort 48 uur meer vrijheden dankzij ‘coronatestbewijs’?

De Nederlandse regering wil op korte termijn een beslissing nemen over de mogelijke invoering van een ‘coronatestbewijs’. Het idee daarachter is om mensen met een negatieve testuitslag 48 uur lang meer vrijheden te geven.

In Nederland is op dit moment een strenge lockdown van kracht. Middelbare scholen zijn nog steeds dicht, niet-essentiële winkels houden ook de deuren gesloten en thuiswerk is de regel. Tussen 21.00 uur en 4.30 uur geldt een strenge avondklok, al staat die wel ter discussie.

De Nederlandse regering hoopt echter om binnenkort toch versoepelingen te kunnen doorvoeren. Een mogelijk hulpmiddel daarbij is een zogenaamd ‘coronatestbewijs’. Dat zou mensen met een negatief testresultaat in staat stellen om gedurende 48 uur meer vrijheden te kunnen krijgen, zoals naar kantoor, de horeca of het theater gaan.

Sneltests

Het Outbreak Management Team (OMT), het Nederlandse adviesorgaan dat de overheid adviseert, zet in een nieuw advies de deur alleszins op een kier. “Als de epidemiologische situatie het toelaat, en in combinatie met andere beperkende maatregelen, wordt onderzocht of testbewijzen uitkomst kunnen bieden in het stap voor stap openen van de samenleving”, klinkt het.

Een belangrijke voorwaarde is echter dat er voldoende beschikbaarheid van sneltests is. Dat bleek de voorbije maanden een pijnpunt, maar de bedoeling is dat er eind april 400.000 testen per dag kunnen worden afgenomen bij mensen zonder coronaklachten.

Privacy

De Nederlandse regering heeft de Gezondheidsraad eerder al om advies gevraagd over de kwestie. Die stelt naast voldoende sneltests nog een aantal andere voorwaarden, zoals het waarborgen van de privacy en het vermijden van discriminatie van mensen die zich niet kunnen laten testen. De regering wil alleszins op “zeer korte termijn” een besluit nemen over het testbewijs, met als doel het sociale en economische leven weer een beetje te openen.

Verschillende ondernemersorganisaties noemen een mogelijke invoering van zo’n bewijs “een belangrijke stap voor het weer veilig kunnen openen van de economie”. De horecasector spreekt van een hulpmiddel, maar geen doel op zich. De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival, dat dit jaar in Rotterdam plaatsvindt, heeft het over “een goede ontwikkeling waarmee de samenleving voorzichtig van het slot komt”. De kappers twijfelen dan weer aan de toegevoegde waarde van zo’n bewijs, zij houden liever vast aan de huidige hygiëneprotocollen.

Slovakije

Nederland is niet het enige land dat experimenteert en nadenkt over het ‘coronatestbewijs’. Eerder kondigde bijvoorbeeld Slovakije al aan dat werknemers alleen naar het werk mogen als ze een negatief testresultaat kunnen voorleggen. Of het voorstel ook in ons land op tafel ligt, is voorlopig niet bekend.