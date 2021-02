Kinrooi viert vasteloavend

“Dit jaar kan dat jammer genoeg niet, maar carnaval helemaal niet vieren, is hier geen optie”, klinkt het bij de dienst vrije tijd. “Vandaar hebben we in elk kerkdorp een route rond de kerktoren uitgestippeld: we roepen de mensen op om de route verkeed af te leggen. Je kan dan leuke foto’s posten op sociale media met de hashtags #mooikinrooi #sportersbelevenmeer. Op die manier vieren we met z’n allen toch nog een beetje carnaval.” Info: kinrooi.be.