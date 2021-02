Sport mee met Katleen

Onder de noemer ‘Katleen gaat sporten’ kan je met ondersteuning van de Breese sportdienst op zoek naar een nieuwe uitdaging in 2021.

“De afgelopen weken ging ik elke dag een nieuwe sport uitproberen”, aldus de 35-jarige vrolijke Katleen. “Sinds ik op voor de eerste keer op een mountainbike stapte, ben ik al 20 kg afgevallen en voel ik me fitter dan ook. Met dit initiatief hoop ik een inspiratie te zijn voor iedereen die op zoek is naar een leuke sport!” Je kan Katleen volgen via bree.be/katleengaatsporten.