Diepenbeek

In de nacht van woensdag op donderdag is ingebroken in een huis in de Kempenstraat. De indringer forceerde een raam. Wat er werd gestolen, is nog niet bekendgemaakt.

Woensdag in de late namiddag was al een inbraak in een huis in de Bouquetstraat gemeld. Ook daar kwamen de dieven binnen via een geforceerd raam. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen. mm