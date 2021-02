Club Brugge neemt het donderdag (aftrap om 16 uur) in de 1/16e finales van de Europa League op tegen Dinamo Kiev. Blauw-zwart wordt geteisterd door het coronavirus en mist in Oekraïne enkele sterkhouders. Ook coach Philippe Clement is niet mee afgereisd. Kan de competitieleider toch een goed resultaat boeken en zo vol vertrouwen toeleven naar de terugwedstrijd in Jan Breydel? Volg het hier live?