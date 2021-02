Dilsen-Stokkem

De politie is woensdagavond tot twee keer toe naar de Dorpsstraat in Lanklaar moeten gaan. Rond 23 uur was er een eerste klacht van geluidsoverlast. Beleefd werd gevraagd om de muziek stiller te zetten. Een kwartiertje later volgde al een nieuwe oproep. Gevolg: de overtreders moeten een GAS boete betalen. mm