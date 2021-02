Marc Van Ranst hard voor Siegfried Bracke: “Ik ben uw tendentieuze zever spuugzat”

Siegfried Bracke kroop woensdagavond na de uitzending van Iedereen beroemd, waarin een bewoner van een woonzorgcentrum sprak over eenzaamheid, nog eens in zijn Twitterpen. “De mooiste zin van vandaag gehoord in Iedereen beroemd”, aldus Bracke. “Man van 91. Ik heb een vriendin, Yolande, maar ik heb ze spijtig genoeg al een jaar niet gezien. Ze woont in een ander woonzorgcentrum. De #Groot#Viroloog moet onder de grond kruipen van schaamte.”

Met de term “Grootviroloog” in zijn tweets verwijst Bracke al langer naar viroloog Marc Van Ranst. Steevast op een negatieve manier.

De tweet lokte veel reacties uit op de microblogsite. Ook van Marc Van Ranst zelf. “Meneer Bracke”, zo schreef de viroloog. “Leg eens haarfijn uit waarom ik onder de grond van schaamte zou moeten kruipen omwille van bezoekrestricties in de woonzorgcentra (waar ik niets mee te maken heb). Ik ben uw tendentieuze zever waarmee u al maandenlang mensen poogt tegen mij op te zetten spuugzat, kerel.”

(mtm)