Kendall Jenner krijgt ervan langs op sociale media na lancering van tequilamerk

In navolging van andere Hollywoodsterren, zoals Dwayne Johnson, George Clooney en Nick Jonas, brengt ook Kendall Jenner een tequilamerk uit. Dat kondigde het model dinsdag als volgt aan op Instagram. “Vier jaar lang ben ik op zoek gegaan naar de beste tequila. Na tientallen blinde proeverijen, uitjes naar de distillerie, anonieme deelnames aan wedstrijden … drie en een half jaar later denk ik dat we erin geslaagd zijn. Dit is het enige wat we het voorbije jaar gedronken hebben en ik kan niet wachten tot iedereen het kan proeven en er even dol op is zoals wij.”

Op sociale media krijgt ze er nu flink van langs. Omdat ze helemaal geen band heeft met de Mexicaanse cultuur, maakt Kendall Jenner zich volgens velen schuldig aan culturele toe-eigening, of het onterecht gebruikmaken van elementen van een bepaalde cultuur waartoe je zelf niet behoort. Ook dat ze doet uitschijnen alsof ze zelf de tequila ontwikkeld heeft, valt bij velen blijkbaar niet goed.

Haar familie werd in het verleden al meermaals van dergelijke feiten beschuldigd. Zo wilde Kim Kardashian haar shapewearmerk ‘Kimono’ dopen, maar na fel verzet wijzigde ze uiteindelijk toch de naam. Ook kwamen Kim, Kourtney en Kendall al meermaals onder vuur te liggen, omdat ze met ‘cornrows’ op hun sociale media poseerden.