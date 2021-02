Elke De Backer is Starter van het jaar

Elke De Backer van Talent & Passion is uitgeroepen tot Limburgse starter van het jaar. De 37-jarige talentenjager uit Oudsbergen heeft vandaag precies één jaar haar eigen zaak. Ze heeft dus niets anders dan corona gekend in haar jonge bestaan. Maar de pandemie heeft haar snel doen schakelen. Om de juiste medewerker in het juiste bedrijf te laten terechtkomen, heeft De Backer ingezet op innovatie en digitalisering. De erkenning Limburgse starter van het jaar is een initiatief van Unizo.