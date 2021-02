Ree zakt door flinterdun laagje ijs, maar gelukkig passeerde fotografe Veerle juist: “Plots zag ik iets bewegen”

Hoewel de ergste winterprik intussen gepasseerd is, ligt er op heel wat vijvers en grachten nog steeds een dun laagje ijs, dat weliswaar al deels gesmolten is. De ree had zich op het ijs van de Rupelmondse kreek gewaagd, maar zakte erdoorheen. Het dier raakte niet op eigen kracht uit het ijskoude water. Gelukkig passeerde natuurfotografe Veerle Heyman op het goede moment om het dier in nood op te merken.

“Ik was vanmorgen al de polder ingetrokken om de zonsopgang te fotograferen”, vertelt Veerle. “Toen ik even later naar huis keerde, merkte ik wat geluid en beweging op in één van de poelen. Toen ik wat dichterbij ging kijken, zag ik de ree die in nood verkeerde. Ik verwittigde een van de vrijwilligers van Natuur en Bos, die onmiddellijk ter plaatse kwam, maar bij het dier geraken was onmogelijk. Daarom besloten we de brandweer erbij te halen.”

Een ploeg van de brandweerpost Kruibeke kwam ter plaatse. Een brandweerduiker baande zich een weg tot bij de ree en kon het bijna volledig uitgeputte dier zonder veel moeite uit het ijs halen. Omdat de ree onderkoeld en verzwakt was, werd het naar het opvangcentrum voor wilde dieren in Brasschaat overgebracht. Daar zal het enkele dagen aansterken om daarna weer in zijn vertrouwde omgeving vrijgelaten te worden.

Na de reddingsactie waren de leden van Natuur en Bos Veerle erg dankbaar. “Dankzij haar ‘scherpe fotografenoog’ is de ree gered kunnen worden”, klinkt het.

In de Kruibeekse Polders leven ondertussen al enkele tientallen reeën. Vrijwilligers van Natuur en Bos waken mee over hun veiligheid en welzijn.