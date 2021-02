Gepland themapark nabij historische site Angkor Wat stuit op verzet

Unesco heeft “talrijke oproepen” ontvangen van bezorgde experten over een gepland pretpark en resort van 75 hectare vlakbij het Cambodjaanse tempelcomplex van Angkor Wat. Zo meldt het VN-orgaan in een verklaring.

Het voorstel komt van de grootste casino-uitbater van Cambodja, het Hongkongse NagaCorp. Het bedrijf wil een complex bouwen van 350 miljoen dollar (290 miljoen euro) met de voorlopige naam “Angkor Lake of Wonder”. De eerste fase van het resort omvat een waterpark, twee vijfsterrenhotels met 500 kamers, een “Chinatown” en een overdekt high-tech themapark. Er zal geen mogelijkheid zijn om te gokken in het pretpark.

“Duidelijk ongunstige” adviezen

Unesco zegt dat het voorstel met “bijzondere aandacht” is besproken tijdens de online vergadering van het Internationaal Coördinatiecomité voor Angkor eind januari. De adviezen van de deskundigen zijn “duidelijk ongunstig” voor het project, aldus Unesco. Het pretpark zou de “buitengewone universele waarde” van het historische tempelcomplex in gedrang brengen.

Het VN-orgaan zei dat het “in nauw overleg” zou blijven met de Cambodjaanse autoriteiten en voegde eraan toe dat het voorstel verder zou worden besproken tijdens de 44ste zitting van het Comité voor het Werelderfgoed halverwege dit jaar.

Het Angkor Archeologisch Park in de provincie Siem Reap van Cambodja is ongeveer 400 vierkante kilometer groot en omvat de overblijfselen van de hoofdsteden van het Khmer-rijk dat dateert uit de negende tot vijftiende eeuw. De beroemdste tempel is Angkor Wat. Het tempelcomplex staat sinds 1992 op de werelderfgoedlijst van Unesco en wordt beschouwd als een van de belangrijkste archeologische sites in heel Zuidoost-Azië. Jaarlijks bezoeken bijna 2,6 miljoen toeristen de tempels.