“Het gaat niet zo goed met Kanye West”

Een anonieme bron, die volgens het tijdschrift dicht bij de artiest staat, heeft verteld dat het “niet goed gaat” met de ‘Gold digger’-ster. “Hij is angstig en erg verdrietig. Hij weet dat het huwelijk voorbij is en dat er op dit moment niets meer kan worden gedaan. Hij weet wat hij aan het verliezen is bij Kim”, klinkt het. “Er is weinig hoop op verzoening. Het zou een wonder zijn, al gelooft Kanye daar wel in”, vervolgt de bron. “Kim wil hem geen pijn doen, maar weet gewoon dat ze niet meer met hem kan getrouwd zijn.”

Sinds 2020 doen geruchten de ronde dat Kim en Kanye op scheiden staan. Tijdens zijn presidentiële campagne was West bijzonder open over hun privéleven. Zo vertelde hij dat ze zwangerschapsafbreking hebben overwogen toen Kim zwanger was van hun eerste dochter, North. Later beschuldigde hij zijn vrouw in een reeks tweets van overspel met rapper Meek Mill.

De laatste keer dat Kanye, die een bipolaire stoornis heeft, aan de zijde van zijn vrouw verscheen dateert van in oktober, toen Kim in Frans-Polynesië haar veertigste verjaardag vierde. Sindsdien zouden ze gescheiden leven en zou Kim concretere stappen aan het nemen zijn om de echtscheiding officieel te maken. Het koppel trouwde in 2014 en heeft samen vier kinderen: North, Saint, Chicago en Psalm.