Doe mee! Wandel de hele provincie door met de favoriete routes van onze burgemeesters

Doe De Limburgse Wandelchallenge, en wandel de héle provincie door. In elke gemeente tipt de burgemeester zijn of haar favoriete route. Elke week ontdek je drie nieuwe routes in Goesting en op hbvl.be.

De burgemeesters van Kinrooi, Lanaken en Lommel bijten deze week de spits af. Zij trekken de wandelschoenen aan en stapten hun favoriete route in eigen gemeente af.

Jo Brouns, CD&V-burgemeester in Kinrooi, stapt in het Stramprooierbroek in het Kempen~Broek de geschiedenis in.

De Lommelse burgemeester Bob Nijs (CD&V) is een grote fan van het Kattenbos door de grote variëteit in het natuurgebied.

Burgervader Tom Thijsen (CD&V) trekt in Kortessem zijn stapschoenen aan voor een tocht doorheen Zammelen.

Meedoen aan De Limburgse Wandelchallenge? Lees hier alles over de uitdaging, mooie prijzen en alles wat je moet doen om deel te nemen. hvdv