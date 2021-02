Vergeet de jogging, daar zijn de korsetten en tiara’s

Volgens Lyst rijst de vraag naar korsetten (+ 123 procent), jurken met een empirelijn (+ 93 procent), lange handschoenen (+ 23 procent) en hoofdbanden met pluimen of parels (+ 49 procent) momenteel de pan uit. Het modeplatform linkt de stijgende populariteit van deze producten dan ook rechtstreeks aan het succes van de Netflix-reeks ‘Bridgerton‘, aangezien de releasedatum van de reeks de start van deze toenemende vraag inluidde.

Maar niet enkel het populaire ‘Bridgerton’ zorgt plots voor een heropleving van het regencytijdperk, ook enkele modehuizen lieten er zich al door inspireren voor de komende zomercollecties. Zo ook Erdem, Rodarte en uiteraard Simone Rocha, die deze stijl altijd al ten volle omarmde en voor haar recente samenwerking met H&M exact datzelfde pad insloeg.

De kans dat je straks in vol ornaat over straat loopt in een lange jurk met empirelijn, korset en lange handschoenen is erg klein, maar hier en daar wat ‘stelen’ en aan je hedendaagse outfit toevoegen kan natuurlijk wel altijd. Een handtas met parels, een zedige bloemenjurk of een jurk met empirelijn, een corset bovenop een wit hemd, een hemd met pofmouwen en veel ruches, opzichtige juwelen met nepstenen. Keuze genoeg om je mee uit te leven om deze stijl, die erg toepasselijk als ‘regency core’ door het leven gaat, alle eer aan te doen.

Shopping? Rode jurk met empirelijn - 365 euro - Pinko, gele, satijnen top - 104,95 euro - Who What Wear, bovenstukje gemaakt uit parels - 49,99 euro - Zara, witte blouse met ruches - 98 euro- The Kooples, jruk met bloemenprint - 239 euro - Ivy & Oak, zwart corset - 25,95 euro - Zara, oorbellen - 99 euro - Swarovski, diadeem bezet met parels - 19,95 euro - NA-KD, gebloemd hemd met ruches - 29,95 euro - Zara