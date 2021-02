Pizzaketen Domino’s breidt fors uit in België

Pizzaketen Domino’s wil in de eerste jaarhelft 20 extra vestigingen openen in België, dertien in Vlaanderen en zeven in Wallonië. Dat heeft het bedrijf donderdag aangekondigd. Het gaat om “een antwoord op de groeiende vraag naar bezorgmaaltijden”, klinkt het.

Domino’s heeft dit jaar al twee nieuwe restaurants geopend in ons land en telt er nu 110. Daar komen er nog 18 bij in de komende maanden. Over vijf jaar wil het bedrijf 200 vestigingen tellen in ons land.

Momenteel geeft de pizzaketen naar eigen zeggen werk aan 2.500 mensen in België. Elke nieuwe vestiging is goed voor nog 20 à 25 extra werknemers, zegt een woordvoerster. Domino’s werkt met eigen koeriers.